Paolla Oliveira surpreende ao revelar selfies de sua galeria

Com visuais diversos, Paolla Oliveira surpreende ao dar show de beleza em fotos até então guardadas em seu celular; veja

A atriz Paolla Oliveira surpreendeu ao revelar algumas fotos tiradas em seu celular. Neste domingo, 10, a famosa mostrou as selfies tiradas em momentos diversos e chamou a atenção com suas aparências diferentes.

De maquiagem ou sem, na praia ou até mesmo na cidade, a namorada do cantor Diogo Nogueira exibiu suas facetas na intimidade. Fazendo carões e sorrisos sinceros, a musa deu um show de beleza natural com seu charme único.

"Olhei minhas fotos aqui e achei esse monte de selfie, nem sabia que fazia tanta foto de mim mesma hahahah Autorretratos que olhei, alguns gostei, em outros achei defeitos, em outros memórias, uns me amei… Mas em todos busquei um olhar gentil sobre mim e mais consciente sobre esse mundo doido que nos compara o tempo todo. Mesmo quando gente não se dá conta, já estamos fazendo parte do todo. Então bom domingo pra gente, especialmente pra nós, mulheres únicas, maravilhosas e despertas", disse ela.

Nos comentários, a ex-atriz global fixa recebeu vários elogios dos seguidores. "Linda em todas", admiraram os fãs. "Um total de zero defeitos", observaram outros.

Nos últimos dias, Paolla Oliveira anunciou sua saída da Globo. Após 18 anos de contrato fixo com a emissora, a musa contou que agora trabalhará na empresa por obra, assim como tantos outros colegas de trabalho.

Leia também:Paolla Oliveira arrebata com fotos de roupa de banho: 'Gata'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira se emociona ao realizar sonho do pai

A atriz Paolla Oliveira surgiu muito emocionada em sua rede social nas últimas semanas ao contar que estava realizando um desejo antigo de seu pai, José Everardo Oliveira. Com uma pausa em sua agenda agitada de compromissos, a famosa surgiu com ele no Rio Grande do Norte.

Na casa da família dele no lugar, onde ele estava há 13 anos sem visitar, a namorada de Diogo Nogueira gravou os stories e comentou sobre estarem chorando o tempo todo com a oportunidade de reverem os parentes da cidade onde ele nasceu.

"Eu to passando pra dizer, o quanto é bom e gratificante às vezes a gente parar o ritmo frenético vida e fazer alguma coisa que só preenche nossos corações, eu já tava devendo há um tempão pra esse cara aqui ter vindo aqui na cidade dele no Rio Grande do Norte", falou ela. Veja mais aqui.