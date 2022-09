Paolla Oliveira sensualiza em vídeo com vestido verde justinho: ''Que mulher''

A atriz Paolla Oliveira divertiu os seguidores ao compartilhar um vídeo no camarim dos Estúdios Globo

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 13h49

Mais uma vez Paolla Oliveira (40) deu o que falar nas redes sociais ao compartilhar um vídeo dublando. A atriz chamou a atenção com a beleza e o look, e arrancou elogios.

Nos bastidores da Cara e Coragem, a artista posou com um vestido verde justinho e com recortes, e mostrou a caracterização da personagem Pat.

Os admiradores não perderam tempo e lotaram os comentários. "Muito linda e talentosa", "Deusa demais", "Que mulher", "Mulher linda da peste", dispararam eles.

Recentemente, Paolla Oliveira apareceu usando uma blusa preta com o zíper aberto e roubou a cena ao deixar seu decote marcado à mostra. Nos outros registros, a famosa deu um show de beleza a parte ao aparecer toda produzida para entrar em cena.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

PAOLLA OLIVEIRA COMENTA GRAVIDEZ DE CLAUDIA RAIA

A gravidez de Claudia Raia (55) agitou o mundo dos famosos. Após a famosa anunciar a novidade com um vídeo sapateando com o marido, o ator Jarbas Homem de Mello (53), a atriz Paolla Oliveira (40) mandou um recado para a amiga. Em seus stories no Instagram, a namorada de Diogo Nogueira (41) resgatou uma foto do casamento dos futuros papais e celebrou o momento especial deles.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!