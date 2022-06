Paolla Oliveira posa deslumbrante em novos cliques e web dispara: ''Não envelhece nunca''

Sem muita produção, atriz Paolla Oliveira exibe carão em novos cliques deslumbrantes sob a luz do sol e deixa web apaixonada

Redação Publicado em 17/06/2022, às 11h36

Nós podemos afirmar que quando o assunto é beleza a atriz Paolla Oliveira (40) dá uma verdadeira aula!

A artista, que está no ar com a novela Cara e Coragem (TV Globo), fez os seus seguidores caírem para trás com um registro de parar o trânsito.

Em seu Instagram, a loira compartilhou uma sequência de cliques matinais, tirados sob a luz do sol, que surpreendeu a todos por destacar toda a sua juventude.

Em clima de feriado, ela apareceu com uma produção básica, usando apenas uma blusa preta e acessórios prateados: "Bom dia e boa sexta!", declarou ela.

Nos comentários, é claro, os fãs não deixaram de enaltecer a beleza da artista global: "Não envelhece nunca! Linda", apontaram. "Cada dia mais maravilhosa", continuaram. "Deusa", admiraram outros.

Ainda recentemente, Paolla Oliveira e o namorado, o cantor Diogo Nogueira (41), revelaram que filhos estão nos planos do casal.

