Paolla Oliveira posa de maiô cavado e curvas chamam atenção: "Maravilhosa!"

Atriz Paolla Oliveira exibe pernas torneadas ao posar na rede e deixa seguidores em choque com corpão desenhado; veja!

A atriz Paolla Oliveira (41) apareceu no último sábado, 27, com o corpão à mostra. Usando um maiô vermelho, a namorada de Diogo Nogueira (42) marcou a cinturinha e um belo decote. O look ainda destacou o corpão de dar inveja da famosa.

Através de uma sequência de imagens gravadas em um resort de luxo no Rio de Janeiro, onde passa um tempo relaxando, ela posou para cliques exibindo seus atributos.

Usando apenas a peça de banho cavadinha, Paolla mostrou suas curvas bem torneadas e fez várias poses, deixando os fãs encantados com sua beleza ao surgir mergulhando na piscina e depois se esbaldando em momento de descanso na rede.

Na legenda, ela aproveitou para interagir com os internautas: "Estar no rio é pedir para o dia não acabar!!! Já quero voltar. Posso?", escreveu ela na postagem compartilhada em seu Instagram oficial.

Nos comentários, os admiradores da atriz rapidamente elogiaram sua beleza e boa forma: "O tanto que essa mulher é linda", disse um internauta. "Maravilhosa", definiram alguns. "Linda demais", escreveram outros.

Ainda neste domingo, 28, Paolla encantou seus fãs ao mostrar que preparou o almoço do dia ao lado do namorado, o cantor Diogo Nogueira.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE PAOLLA OLIVEIRA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Sem calcinha, Paolla Oliveira exibe pernão em saia aberta

A atriz Paolla Oliveira se exibiu em uma selfie no espelho em seus stories e impressionou com tanta beleza. Isso porque, a artista apareceu usando top brilhante e uma saia aberta na lateral. Vestindo o look cheio de atitude, ela esbanjou suas curvas deslumbrantes.

Além da combinação, Paolla Oliveira apostou em uma maquiagem iluminada e em cabelos ondulados. A loira deu um show de beleza natural, sem muito esforço.