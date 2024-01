Paolla Oliveira ostenta corpaço durante passeio de barco: "Perfeita"

A atriz Paolla Oliveira recebeu diversos elogios dos seguidores das redes sociais ao surgir esbanjando beleza durante um momento de lazer

Paolla Oliveira arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 9, ao compartilhar três fotos em que aparece ostentando toda sua beleza natural durante um passeio de barco.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a atriz surge fazendo algumas poses enquanto aproveita a linda paisagem. Para o momento de lazer, a namorada do cantor Diogo Nogueira optou por um vestido longo com abertura na lateral, que destacou suas curvas.

"Ainda sobre dias off…", escreveu Paolla na legenda da publicação, recebendo diversos elogios. "Como pode ser tão linda, maravilhosa e deusa", disse uma seguidora. "Como sempre uma linda mulher", escreveu outra. "Perfeita é ela", afirmou uma fã. "Sem defeito. Você é maravilhosa", falou mais uma.

No último sábado, 6, Paolla agitou as redes sociais ao abrir um álbum de fotos com look mínimo. A estrela aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado ao ar livre e surgiu com biquíni bege no estilo cortininha, que deixou à mostra suas tatuagens discretas na lateral do tronco.

Confira a publicação:

Paolla Oliveira se surpreende com dança de Diogo Nogueira

Na última quinta-feira, 4, a atriz Paolla Oliveira divertiu seus seguidores ao dividir um momento descontraído ao lado do namorado, o cantor Diogo Nogueira. É que a beldade compartilhou um vídeo de um momento de bastante intimidade. Durante uma dancinha a dois, ela ficou chocada com uma atitude inusitada do pagodeiro.

Mas se engana quem pensa que o clima era de romance! Diogo deixou as canções de amor de lado por uma noite e aproveitou para se jogar na coreografia da canção ‘Voando pro Pará’ da cantora Joelma. Depois de dançar bem agarradinho e até ganhar um carinho de sua namorada, Diogo se revelou e deixou a atriz chocada ao 'bater o cabelo’ para finalizar a dança: "De boas dançando tacacá com o mozão. Quando de repente, ele bateu o cabelo. Muito chocada", disse Paolla, que usou a voz da cantora Ivete Sangalo para fazer a narração do vídeo. Confira!