Paolla Oliveira leva fãs à loucura ao publicar vídeo sensual: “Belíssima”

A atriz Paolla Oliveira surpreendeu seus seguidores ao compartilhar vídeo sensual em suas redes sociais

Nesta sexta-feira, 9, Paolla Oliveira deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram um vídeo sensual. A atriz surgiu com pouca roupa em um clipe gravado num dia de sol no Rio de Janeiro, onde mora.

A artista surgiu em uma parte provocativa do clipe tirando a parte de baixo do que parece ser um biquíni. Cenas do rosto de Paolla com pouca maquiagem ainda estavam presentes no vídeo feito para das redes sociais.

A namorada do cantor Diogo Nogueira ainda surgiu com a barriga à mostra, apenas de sutiã rosa e uma longa saia branca tomando sol de óculos escuros.

“Cada dia mais eu preciso disso, sair do dia, do comum, do esperado, ouvir o ‘barulho’ que me renova, ouvir minha risada alta... E o que faz você matar a saudade de você?”, escreveu Paolla na legenda questionando seus seguidores.

Os seguidores da atriz adoraram o vídeo e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Perfeita demais”, comentou uma fã. E outra seguidora comentou: “Linda”. Uma admiradora ainda escreveu: “Que mulher”.

“Incrível”, escreveu uma outra seguidora. E uma página de fãs de Paolla ainda elogiou: “O coração chega errar as batidas”. E outra admiradora ainda comentou: “Belíssima”.

E nesta última quinta-feira, 8, a estrela da novela “Cara e Coragem” aproveitou seu feriado e levou os fãs à loucura ao publicar fotos de maiô. A artista surgiu em selfies no sol que foram muito elogiadas pelos seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Romance!

Recentemente, Diogo Nogueira revelou como conquistou o coração de Paolla Oliveira. “Na verdade, foi um encontro. Acho que nesse encontro a gente conversou sobre tudo. A gente percebeu que tinha praticamente tudo em comum, das coisas que a gente gostava e gosta”, comentou o cantor de pagode em suas redes sociais.

Paolla também comentou sobre seu relacionamento com o artista. “Para relacionamento eu sempre fui muito reservada. Sempre cuidei tanto que eu não queria que as pessoas vissem demais, eu queria colocar debaixo do braço e cuidar. Mas é muito difícil fazer isso com o Diogo, né?”, disse ela ao site Gshow.