Paolla Oliveira faz fotos com regata cavada e chama a atenção

Atriz Paolla Oliveira fez selfies usando look cavado e esbanjou beleza

CARAS Digital Publicado em 15/03/2022, às 11h45

A atriz Paolla Oliveira (39) esbanjou beleza em novas fotos em sua rede social!

Nesta segunda-feira, 14, a artista global iniciou a semana de forma bem positiva, sorrindo e mostrando alegria em selfies.

Ao natural, Paolla Oliveira surgiu com uma flor no cabelo dando risada e encantou os internautas. Não demorou para ela receber elogios.

"Linda demais", admiraram os seguidores a namorada de Diogo Nogueira (40). "Perfeita e maravilhosa", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Paolla Oliveira fez a temperatura subir ao fazer cliques com um biquíni no limite no estilo"Eva".

Prestes a estrear na próxima novela das sete, Cara e Coragem, a atriz deixou os fãs curiosos ao publicar uma foto com o elenco.

Veja as selfies de Paolla Oliveira: