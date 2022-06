Paolla Oliveira exibe corpão em clique de biquíni e recebe chuva de elogios: ''Escândalo''

Esquentou o clima! Paolla Oliveira compartilha registro de biquíni nas redes sociais e conquista os fãs

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 14h25

Alerta de beleza!

Só para não perder o costume, Paolla Oliveira (40) não passou despercebida pelas redes nesta segunda-feira, 06.

E, com razão! Após curtir um dia de calor com Diogo Nogueira (41), a atriz decidiu postar uma fotinho no Instagram.

Na imagem, ela apareceu deitada em uma canga ao encostar a cabeça no braço do namorado, que quase não aparece no clique.

Também é possível ver, no registro, que a musa estava usando um biquíni laranja e roxo ao esbanjar seu corpão.

Como legenda do post, ela fez uma singela declaração ao amado. “Nossos traços se completam”, escreveu. “Como a harmonia da música”, comentou Nogueira.

Os fãs se encantaram pela artista. “Amo”, “diva”, “coisa linda”, “escândalo essa mulher!”, “misericórdia”, “deusa”, “perfeita”, “top demais” e “sou muito sua fã”, disseram alguns.

Confira a foto de Paolla Oliveira de biquíni: