Paolla Oliveira exibe a cinturinha fina ao usar look decotado: 'Maravilhosa'

Paolla Oliveira desfila o seu corpaço sarado ao surgir com look fresquinho em novo vídeo

A atriz Paolla Oliveira agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 30, ao mostrar um novo vídeo com look estiloso. Desta vez, a estrela escolheu um conjunto de calça e top listrado e deixou à mostra sua beleza impecável.

A musa ostentou suas curvas deslumbrantes, o decote poderoso e a cinturinha fina ao aparecer desfilando na área externa de uma casa. Nas imagens, ela caprichou no 'carão' e foi muito elogiada pelos fãs.

“Maravilhosa”, disse um seguidor. “Amada! Não destroi assim o coração da gente”, brincou outro. “Uma das atrizes mais lindas do Brasil”, afirmou mais um. “Que olhar fatal”, declarou outro. “Como é linda”, escreveu um fã.

Mais cedo, Paolla Oliveira contou que foi jogar futebol com seus amigos e se machucou. Na legenda, a musa manteve o bom-humor apesar do perrengue: "A pessoa vai bater bola e sai lesionada... Mas ainda tem jogo!”, ela brincou e avisou que estava pronta para retornar ao campo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Diogo Nogueira revela o que fez para conquistar Paolla Oliveira

O cantor Diogo Nogueira surpreendeu ao contar como conquistou a atriz Paolla Oliveira, que é a sua atual namorada. Ele respondeu dúvidas dos fãs nas redes sociais e foi questionado sobre o início do seu relacionamento com a atriz.

Sincero, ele contou que os dois apenas de encontraram e perceberam as semelhanças em suas vidas. “Na verdade, foi um encontro. Acho que nesse encontro a gente conversou sobre tudo. A gente percebeu que tinha praticamente tudo em comum, das coisas que a gente gostava e gosta”, disse ele.

E completou: “Na verdade, acho que o dia a dia, o passo a passo, o meu jeito de ser ajudaram bastante para conquistar a Paolla”. Recentemente, a atriz também comentou sobre a relação deles. “Para relacionamento eu sempre fui muito reservada. Sempre cuidei tanto que eu não queria que as pessoas vissem demais, eu queria colocar debaixo do braço e cuidar. Mas é muito difícil fazer isso com o Diogo, né?”, afirmou ela ao Gshow.