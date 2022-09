Paolla Oliveira deixa os fãs babando ao posar no sol: “Filtros naturais”

A atriz Paolla Oliveira esbanjou beleza ao publicar fotos em suas redes sociais posando em frente ao sol

CARAS Digital Publicado em 10/09/2022, às 13h09

Neste sábado, 10, Paolla Oliveira deixou seus seguidores babando ao publicar algumas fotos em seu Instagram.

A atriz apareceu em duas fotos fazendo carão e sorrindo em frente ao sol com uma camiseta regata verde clara.

“Filtros naturais... O sol deu o filtro que quis para cada foto”, escreveu a estrela da novela “Cara e Coragem”.

Nos comentários, os fãs da namorada de Diogo Nogueira adoraram as fotos e rasgaram elogios! “Você é encantadora, princesa”, escreveu um seguidor. E outra fã comentou: “Amei a fotografia”.

Dançando!

Recentemente, Paolla levou seus fãs à loucura ao aparecer rebolando nos bastidores de "Cara e Coragem".

Com um look nude justinho, a atriz apareceu ao lado de sua dublê Roberta Felipe durante as gravações da novela das 19h.