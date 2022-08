Paolla Oliveira dá show de beleza em novas fotos: ''Impecável''

A atriz Paolla Oliveira colecionou elogios dos seguidores ao compartilhar selfies no seu dia de folga

Redação Publicado em 17/08/2022, às 13h11

Paolla Oliveira (40) aproveitou o seu dia de folga nesta quarta-feira, 17, para curtir um dia mais calmo. No perfil do Instagram, a atriz compartilhou lindas selfies e arrancou elogios dos seguidores.

Como sempre, a artista deu um show de beleza ao posar fazendo caras e bocas com uma maquiagem simples. O look ficou completou com uma camiseta branca e o cabelo solto.

"Day off", escreveu ela que atualmente está atuando na novela das sete, Cara e Coragem, da TV Globo, com a personagem Pat.

Amigos e admiradores de Paolla rasgaram elogios nos comentários. "Affff que lindeza a minha Kukla", disse Claudia Raia; "Aff, que linda", declarou Taís Araujo; "Belíssima", comentou um internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

PAOLLA OLIVEIRA FALA SOBRE O SEU NOVO FILME, PAPAI É POP

Paolla Oliveira decidiu divulgar o seu mais novo trabalho, o filme Papai É Pop, onde é protagonista ao lado de Lázaro Ramos (43). A atriz compartilhou uma foto ao lado do pôster do longa e desabafou sobre o cinema nacional.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!