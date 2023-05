Paolla Oliveira dá show de beleza ao surgir com peça cor da pele: ''Maravilhosa''

Atriz Paolla Oliveira dá show de beleza e estilo ao surgir com look com peça cor da pele

A atriz Paolla Oliveira (41) impressionou com novas fotos em sua rede social. Nesta terça-feira, 16, a famosa exibiu os registros artísticos feitos em uma galeria com um quadro e chamou a atenção com tanta beleza.

Cheia de estilo, a famosa protagonizou o momento vestindo um look casual nada básico. Usando uma calça bicolor, uma jaqueta branca, a namorada de Diogo Nogueira (42) confundiu com uma camiseta cor da pele.

"Arte pra ver, pra vestir, pra ouvir, pensar... Ela explica e complica. Acalma e provoca. Qual a sua arte?", escreveu a musa na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os internautas encheram a artista de elogios. "Maravilhosa", enalteceram os fãs. "Deusa", exclamaram outros.

Veja as fotos de Paolla Oliveira:

Paolla Oliveira abre detalhes de rotina matinal com Diogo Nogueira: ‘Agitados’

A atriz Paolla Oliveira surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao abrir detalhes de sua vida pessoal na manhã desta segunda-feira, 15. É que a artista acordou super inspirada e filmou todos os passos de sua rotina matinal. Inclusive, ela arrancou suspiros ao mostrar que acorda muito bem acompanhada ao lado do namorado, o cantor Diogo Nogueira.

Paolla compartilhou os registros em seu Instagram. No vídeo, ela exibiu detalhes de sua intimidade ao iniciar o dia com um banho, cobrindo o corpo apenas com uma toalha. Em seguida, a artista tomou café e deu beijinho de bom dia no amado. Depois, a atriz partiu para o set, se divertiu com os colegas de equipe, foi maquiada e iniciou as gravações.

“Acorda, amor… Dias agitados me desafiam e eu adoro desafios!”, Paolla legendou a publicação, que recebeu uma chuva de elogios nos comentários: Grazi Massafera deixou palmas para a rotina da colega de trabalho. “Você é maravilhosa”, elogiou Camila Coutinho. “Muito gente como a gente (no meu caso sem essa beleza exuberante)”, brincou uma seguidora da atriz.