Paolla Oliveira dá show de beleza ao surgir com look estiloso em novas fotos

A atriz Paolla Oliveira recebeu chuva de elogios de seus seguidores ao compartilhar em redes sociais uma série de fotos

Nesta quinta-feira, 20, Paolla Oliveira deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos de seu look.

A atriz surgiu esbanjando beleza em fotos com um look em que não abria mão do conforto e do estilo. A namorada de Diogo Nogueira também apareceu segurando uma caneca.

Paolla apareceu com uma blusa laranja sem mangas e com a gola alta. A artista que está na segunda temporada da série “Justiça” completou o look com uma saia.

“Quem beber nessa xícara descobre meus segredos... Será que você se surpreenderia?”, provocou a morena na legenda das fotos.

Os seguidores de Paolla adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Linda e que cabelo maravilhoso”, comentou uma fã. E outra seguidora comentou: “Maravilhosa em tudo”.

Elegância!

Quem também chamou a atenção das redes sociais recentemente foi a apresentadora Luciana Gimenez, que compartilhou seu look elegante.

A comandante do Superpop, surgiu nos bastidores do programa com um macacão preto e um colar de brilhantes que rederam elogios dos fãs.