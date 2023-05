Paolla Oliveira dá show de beleza ao posar para fotos no sol

A atriz Paolla Olivera recebeu chuva de elogios ao compartilhar em suas redes sociais algumas fotos em que posava no sol

Nesta terça-feira, 2, Paolla Oliveira deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos no sol.

A atriz impressionou ao aparecer nas fotos com pouca maquiagem, exibindo sua beleza natural nas duas fotos publicadas.

A namorada de Diogo Nogueira surgiu apenas vestindo um roupão e deixou os cabelos soltos enquanto seu rosto era iluminado pelo sol.

“Se você pudesse descrever o pôr do sol em uma palavra. Qual seria?”, escreveu Paolla na legenda das fotos feitas por João Arraes.

Os seguidores de Paolla adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Mulher mais linda do mundo”, comentou um fã. E outra seguidora escreveu: “Princesa do sol”.

Uau!

Quem também causou comoção nas redes sociais recentemente foi a cantora Simaria Mendes que surgiu em selfies com um top justinho.

A irmã e ex-dupla de Simone chamou atenção ao surgir em fotos com o top que evidenciava seu corpo escultural e uma calça bege.