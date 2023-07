Paolla Oliveira choca fãs ao posar com as pernas à mostra: “Coxas”

A atriz Paolla Oliveira causou comoção nas redes sociais ao deixar suas pernas à mostra em novas fotos elogiadas pelos seguidores

Nesta segunda-feira, 3, Paolla Oliveira deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos em que aparecia esbanjando beleza. A artista ainda mostrou sua boa forma ao surgir com suas pernas à mostra.

A atriz surgiu ostentando sua beleza natural em um hotel com uma camisa azul oversized. Dispensando sutiã, a estrela da novela “Cara e Coragem” surgiu sorridente e fazendo carão com um croissant na mão.

Na foto posada em uma poltrona, a namorada de Diogo Nogueira surpreendeu ao mostrar as pernas torneadas e exibindo suas coxas. “Bom dia”, ainda escreveu Paolla na legenda da postagem contendo quatro fotos feitas por Rafale Forte.

Os seguidores da atriz presente na próxima temporada da série “Justiça” adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Paolla diva de tudo”, escreveu um fã. Outro seguidor ainda comentou: “O Diogo deve ser feliz demais, olha pro espelho e está bonito, olha pro lado e vê a Paolla”. Outra admiradora ainda elogiou: “Maravilhosa”.

“Coxas e uma mulher linda, temos”, escreveu outra fã. Outra seguidora ainda comentou: “Eita como é plena”. Uma admiradora ainda disse: “Lindeza”. Uma página de fãs dedicada à Paolla também elogiou: “Seu poder natural de desestabilizar todo um país com algumas fotos”.

Recentemente, Paolla gravou um vídeo com a mesma blusa azul, também dispensando o sutiã e vestindo apenas uma calcinha preta na parte de baixo. Além de dançar ao som de um disco de vinil, a artista ainda surgiu comendo uma sobremesa.

UAU!

Neste último domingo, 2, Paolla Oliveira participou da grande final do quadro “Dança Dos Famosos”, do programa “Domingão com Huck”. A musa esbanjou beleza e elegância com um vestido dourado com franjas.

Sobre a Dança, Priscila Fantin foi coroada como a grande vencedora da edição deste ano. Ela competia com as ex-BBBs Rafa Kalimann e Carla Diaz.