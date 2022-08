Paolla Oliveira arrasa ao fazer montagem com fotos de biquíni e looks ousados

Paolla Oliveira exibe sua boa forma ao relembrar fotos sensuais em vídeo de trend nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 17h21

A atriz Paolla Oliveira (40) elevou a temperatura das redes sociais ao fazer uma montagem de fotos com looks sensuais. A estrela entrou na trend de fazer um vídeo com várias fotos no Instagram e arrasou na escolha das imagens.

Nas imagens, Paolla apareceu exibindo toda a sua beleza ao posar com vários modelos de biquínis e também com vestidos ousados e elegantes. “Eu abro o Instagram de todo mundo e só tem isso. Agora tem no meu também”, disse ela na legenda.

Nos comentários, ela foi muito elogiada pelos fãs. “Exageradamente linda”, contou um seguidor. “Maravilhosa demais”, afirmou outro. “Eu fico perplexo com a beleza dessa mulher”, afirmou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira tem planos de formar família com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira contaram em entrevista para o jornal O Globo que esperam ser pais em breve.“Meus pais ainda não têm netos. Já falei que meu irmão vai dar primeiro... Mas também daremos, sinto essa vibração em volta de mim”, revelou Paolla.

O cantor que tem um filho de outro relacionamento, falou sobre o papel da amada como madrasta do menino Davi. “Ela é uma mãezona. Não dá nem pra chamar de madrasta. Na verdade, me ajuda muito com ele”, contou Diogo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!