Paolla Oliveira arranca suspiros em look deslumbrante: "A mulher mais linda"

Em ensaio fotográfico, a atriz Paolla Oliveira aposta em look deslumbrante e arranca suspiros de seus seguidores nas redes sociais; confira!

A atriz Paolla Oliveira elevou a temperatura das redes sociais com novas fotos encantadores. Na noite da última sexta-feira, 12, a artista compartilhou alguns cliques dos bastidores de um ensaio fotográfico e deixou seus seguidores de queixo caído com seu look.

Em seu perfil oficial do Instagram, a namorada de Diogo Nogueira surgiu em um terno preto super chique, mas dispensou uma camisa para compor o visual. Nos registros, ela apareceu apenas de sutiã e ainda apostou em uma maquiagem poderosa com brilho.

"Pronto, voltei", escreveu Paolla na legenda da publicação, indicando o fim de suas férias de início de ano. Nos comentários, os seguidores lhe encheram de elogios. "Paolla Oliveira como é ser a mulher mais linda que já pisou nessa terra?", questionou um fã. "Essa mulher é meu padrão de beleza", disse outro. "Deusa que fala? Mas gente que mulher!!!!", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira ostenta corpaço durante passeio de barco

Antes de retornar ao trabalho, Paolla Oliveira aproveitou ao máximo suas férias de início de ano. No último dia 9, a atriz deixou seus seguidores nas redes sociais de queixo caído ao compartilhar três fotos em que aparece ostentando toda sua beleza natural durante um passeio de barco.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a atriz surge fazendo algumas poses enquanto aproveita a linda paisagem. Para o momento de lazer, a namorada do cantor Diogo Nogueira optou por um vestido longo com abertura na lateral, que destacou suas curvas.

"Ainda sobre dias off…", escreveu Paolla na legenda da publicação, recebendo diversos elogios. "Como pode ser tão linda, maravilhosa e deusa", disse uma seguidora. "Como sempre uma linda mulher", escreveu outra. "Perfeita é ela", afirmou uma fã. "Sem defeito. Você é maravilhosa", falou mais uma.