Paolla Oliveira arranca elogios da web ao surgir tomando um banho de sol com biquíni estiloso: ''Maravilhosa!''

Paolla Oliveira deixou seus fãs babando ao publicar uma série de cliques arrasadores enquanto tomava um banho de sol com biquíni estiloso

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 18h00

Nesta sexta-feira, 10, Paolla Oliveira (40) decidiu aproveitar o fim da tarde para tomar um banho de sol.

A atriz fez questão de registrar o momento e publicou uma série de cliques em suas redes sociais onde ela aparece usando um biquíni estiloso, que realçava sua beleza, enquanto era iluminada pela luz do sol.

Na legenda, ela apenas escreveu: "We are golden", que em português significa: "Nós somos douradas".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Linda", falou outro. "Você e o sol combinam muito!", escreveu um terceiro.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira curtem show coladinhos no Rio de Janeiro!

Recentemente, Paolla curtiu um show do seu amado, Diogo Nogueira (41), de uma maneira super especial.

O casal foi clicado durante uma apresentação do pagodeiro no Rio de Janeiro, enquanto esbanjavam amor em cima do palco ao dançarem coladinhos.

Confira os cliques de Paolla Oliveira tomando um banho de sol com um biquíni estiloso: