Paolla Oliveira aposta na beleza ao mostrar look para participação em podcast: “Espetáculo”

A atriz Paolla Oliveira participou de podcast apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme e recebeu elogios por seu look

Nesta quarta-feira, 14, Paolla Oliveira deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram um vídeo mostrando seu look. A atriz apostou na beleza para comparecer ao podcast “Quem Pode, Pod”, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

A artista esbanjou beleza e estilo ao escolher um look all-black para a entrevista. Paolla surgiu com muita sensualidade colocando uma meia-calça no clipe. Uma bota longa combinou com o vestido curtinho com recortes estratégicos na lateral. Para completar o visual, a atriz usava uma jaqueta brilhante.

“Tô podendo, hein?”, escreveu a namorada do cantor Diogo Nogueira na legenda do vídeo publicado. Nos comentários, a atriz Nanda Costa, que está trabalhando com Paolla na segunda temporada da série “Justiça”, respondeu: “Sempre esteve, amiga! Sempre”.

Os seguidores de Paolla também adoraram o vídeo e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Afrodite deixou de ser a deusa da beleza depois que você nasceu”, escreveu um seguidor. E outra fã escreveu: “Se tem uma coisa que você faz, é poder! Que espetáculo de mulher! E eu não tô falando só do corpo”. E um admirador ainda comentou: “Você pode tudo”.

“Esse look bafônico”, elogiou um seguidor. E outra fã escreveu: “Amei! Mais poderosa que nunca, pois liberdade é poder! Sempre fui, mas sou cada vez mais fã”. E outra admiradora escreveu: “Pode muito... Linda da cabeça aos pés”.

Na entrevista para o podcast que aconteceu nesta última terça-feira, 13, a estrela da novela “Cara e Coragem” deu detalhes sobre o relacionamento com Diogo e revelou intimidades do casal.

"Meu prazer passa pelo cheiro no cangote, por essa descoberta e esse explorar o outro... uma tirada de roupa... gosto de ficar sentindo tesão antes de gozar. Sou 'fetichenta' da preliminar. A calcinha bege está ali, mas a gente está aceso. Tem que ir dando um sacode", disse na entrevista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Desabafo!

Na conversa com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Paolla ainda comentou sobre a pressão estética que sofre e comentários frequentes sobre seu corpo e aparência, principalmente na época do Carnaval.

“Eu era a perfeita, e isso não existe. Eu era a que está dentro dos padrões, a sexy. Estava um mundo maravilhoso. Só que eu coloco a minha roupa que eu amo e me sinto à vontade para ir no Carnaval e começa 'está gorda', 'o braço não tá bom', 'tá grávida'. É um jogo de pressão e insuficiência o tempo inteiro, onde você está sendo jogada de um espaço para o outro”, comentou.