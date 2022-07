Paolla Oliveira aposta em vestido nude decotado para première de filme com Lázaro Ramos

Atriz Paolla Oliveira surge deslumbrante ao exibir look para pré-estreia do filme 'Papai é Pop', com Lázaro Ramos

CARAS Digital Publicado em 26/07/2022, às 07h15

A atriz Paolla Oliveira (40) arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar registros prontinha para curtir a pré-estreia do filme Papai É Pop, no qual atua ao lado do ator Lázaro Ramos (43), na noite de segunda-feira, 25!

No cinema do Shopping Iguatemi em São Paulo para a première do longa, que tem estreia nacional em 11 de agosto, a artista escolheu um look ousado bem colado ao corpo. Com vestido nude decotado e justinho, que deixou em evidência suas pernas torneadas e a cinturinha bem marcada.

Em seu feed no Instagram, Paolla publicou fotos mostrando o look para a noite. "Look e carão porque a noite merece. Pré-estreia de #PapaiÉPop. São muitas vitórias nessa noite. A produção de um filme depois de tudo que aconteceu, com esse tema lindo e delicado, sobre construir e desconstruir conceitos pra viver melhor esse momento tão importante que é a paternidade, maternidade e a convivência em família. Esperamos vocês dia 11 nos cinemas de todo o Brasil", disse ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs elogiaram a gata. "Linda demais", babou o namorado, Diogo Nogueira. "Espetacularmente linda", "Deusa", "Maravilhosa demais esta mulher", "A beleza devia mudar o nome para Paolla nas futuras regras gramaticais", "Belíssima! Você é uma mulher incrível!!", "Coisa mais linda", "Perfeição", destacaram os fãs.

Confira o look de Paolla Oliveira para première de filme com Lázaro Ramos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Fotos: Leo Franco/ Agnews

