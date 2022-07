Paloma Duarte surge com novo visual e recebe elogios: “Deusa”

A atriz Paloma Duarte decidiu repaginar o visual após o fim das gravações da novela Além da Ilusão e recebeu elogios até da colega Larissa Manoela

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 21h14

Nesta quarta-feira, 27, Paloma Duarte (45) compartilhou em seu Instagram que fez uma mudança no visual após o fim das gravações da novela Além da Ilusão.

A atriz mudou a cor do seu cabelo e deixou-o com mechas castanhas, que combinaram com seus fios pretos.

“Coisas que só vivendo: mudar a cor do hair [cabelo] quando acaba a personagem”, escreveu a intérprete de Helô em Além da Ilusão.

Larissa Manoela (21), que atuou ao lado de Paloma na novela das 19h, elogiou a amiga: “Deusa demais, sério”. A atriz respondeu ao carinho de Larissa: “Minha pitica, tô com saudade”.

Os fãs de Paloma aprovaram o novo visual! “É muita beleza para uma pessoa só”, comentou uma seguidora. “Meu Deus que linda! Arrasou demais”, escreveu outra fã.

Fim da novela, novo cabelo!

Paloma não foi a única a mudar de visual após o fim das gravações de Além da Ilusão! A intérprete de Isadora, Larissa Manoela também apareceu recentemente de cabelo novo.

A nova namorada de André Luiz Frambach (25) compartilhou em seu Instagram que seus cabelos agora estão castanho, se despedindo do ruivo de Isadora.