Pabllo Vittar mostra detalhes da produção para show na Parada do Orgulho LGBT+

Pabllo Vittar esteve presente na Parada do Orgulho LGBT+ em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 12h40

No último domingo, 19, aconteceu a Parada do Orgulho LGBT+ em São Paulo, e Pabllo Vittar (27) marcou presença com um show especial.

Em seu perfil no Instagram, Pabllo mostrou a produção para o evento que reuniu milhares de pessoas em São Paulo.

A drag apostou em um look amarelo com meias de plumas branca. E completou a produção com um penteado e uma make de arrasar.

Na legenda do post, Pabllo escreveu: "Foi demais essa parada! Eu amo vocês", e nos comentários, fãs aproveitaram para declarar: "Linda mamãe", disse um. "Perfeita", comentou outro. "Tudo!", ressaltou o terceiro.

Veja o look de Pabllo Vittar: