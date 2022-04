Ousada, Lívia Andrade aposta em vestido totalmente transparente e mostra demais

Lívia Andrade apostou em roupa nada discreta e causou ao deixar suas curvas evidentes

Mais um look de Lívia Andrade (38) deu o que falar!

Nesta quarta-feira, 13, a ex-apresentadora do SBT compartilhou fotos que fez usando um vestido transparente e causou.

Exibindo suas curvas e até sua roupa íntima, Lívia Andrade fez várias poses em um barco, enquanto aproveitava a paisagem noturna de Miami.

"Mi ame!", brincou ela na legenda dos registros ousados. Nos comentários, a famosa recebeu muitos elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs.

Ainda recentemente, Lívia Andrade arrancou mais suspiros ao aparecer no barco em Miami com roupa de praia também com transparência.

Lívia Andrade faz fotos com vestido transparente; confira: