Ousada, Jade Picon usa jaqueta sem sutiã e quase mostra demais: ''Gatona''

Redação Publicado em 28/09/2022, às 07h27

A ex-BBB Jade Picon (21) causou com novas fotos arrasadoras em sua rede social. Nesta terça-feira, 27, a famosa compartilhou cliques usando um look preto nada básico e arrancou suspiros dos internautas com tanta beleza.

Nos registros cheios de atitude, a atriz da próxima novela das nove, Travessia, fez poses com carão e chamou a atenção ao aparecer usando uma jaqueta aberta sem nada por baixo.

Dispensando o sutiã, Jade Picon causou ao deixar seu decote à mostra com as peças de grife. "Esse olhar de felina tem que ter cuidado se não mata", brincou ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas logo reagiram com os cliques. "Gatona", definiram a famosa. "Linda demais", disseram outros para a influenciadora.

Ainda nos últimos dias, Jade Picon celebrou a chegada de seus 21 anos de uma forma diferente do que estava acostumada. Na rede social, ela compartilhou a única foto que conseguiu tirar na data e falou sobre a comemoração ter sido atípica este ano.

Jade Picon faz revelações sobre sua primeira personagem em novela e rebate críticas

Em coletiva de imprensa da novela Travessia, Jade Picon contou como está sendo viver Chiara na trama de Gloria Perez e como fez para lidar com tantas críticas após o anúncio de sua escalação para seu primeiro trabalho como atriz em um folhetim global.

"Quando essa oportunidade chegou assim pra mim já imaginei que ia ser algo que gerasse isso, independente do que eu escolhesse fazer na minha vida, vai ter gente falando bem ou mal, já to acostumada, desde os 12 anos, desde que eu to na internet, mas eu jamais deixaria de aproveitar a oportunidade como essa que é a maior que apareceu na minha vida, não poderia tá mais feliz de tá nesse processo por conta do que as pessoas fossem dizer, respeito muito a profissão", declarou ela.

