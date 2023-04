Nua, Gretchen cobre parte íntima do bumbum com emoji: ''Que corpão''

Aos 63 anos, Gretchen cobre bumbum com emoji em foto sem roupa com pose de costas

A cantora Gretchen (63) fez a temperatura subir em sua rede socil nesta quinta-feira, 13. Aproveitando o clima de tbt, a Rainha do Rebolado resgatou uma foto ousada de seu bumbum. O clique foi tirado pelo marido da artista, saxofonista Esdras de Souza.

No registro, feito na varanda de um quarto de hotel, a famosa apareceu completamente sem roupa e cobrindo a parte mais íntima de seu bumbum com um emoji.

"#tbt de mais um momento inesquecível com ele @esdrasdesouza. E pelas lentes dele,num lugar só nosso, ALTER DO CHÃO", contou Gretchen sobre onde e quem tirou a foto cheia se sensualidade.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a beleza da cantora. "Socorro! Que corpão", exclamaram os fãs. "Falem o que quiser, essa mulher é maravilhosa", enalteceram outros.

Nos últimos dias, a Rainha do Rebolado mostrou seu corpaço em um vídeo dançando de look branco bem colado. A famosa usou a gravação para rebater novas críticas sobre sua aparência.

Veja a foto do bumbum de Gretchen:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen nega procedimentos no rosto e se irrita ao ser comparada com Fofão

Recentemente, a cantora e dançarina Gretchen decidiu se pronunciar sobre as críticas que vem recebendo por conta de sua aparência nos últimos dias. A artista revelou que está bastante chateada com algumas imagens adulteradas que têm circulado pelas redes sociais de seu rosto, que acabaram virando piada para os internautas.

Alguns ainda chegaram a comparar a cantora com o personagem Fofão, integrante do Balão Mágico, sucesso dos anos 1980. Gretchen negou que tenha feito qualquer procedimento estético em seu rosto nos últimos dias.

Para se ater ao assunto, Gretchen decidiu abrir uma live em seu perfil oficial no Instagram para conseguir provar que não teria feito nenhum tipo de intervenção em sua face. “Desmentindo mais uma vez a história falsa que eu fiz uma nova harmonização. Retoque agora, só quando eu for para o Brasil. E não tenho data para ir. Estou ótima e me amando mais do que nunca”, escreveu a artista na legenda da gravação.

“É muito chato, eu não aguento mais ter que explicar toda hora alguma coisa da minha vida. Estou aqui trabalhando, tão longe do Brasil, das pessoas e não precisava ficar dando explicações”, lamentou Gretchen, dizendo que está cansada de ter que rebater os comentários negativos de sua aparência.

A dançarina ainda falou que não faz nenhum tipo de plástica desde fevereiro. “Depois do Carnaval, tive um problema de adenomiose e estou me tratando, tomando remédios. E eu realmente inchei. Até um mês atrás, estava bem inchada. Agora não estou mais. Muito pelo contrário, estou bem sequinha. Não tem nada a ver com essas fotos que saíram. Cansa ficar aguentando comentários idiotas, até de médicos antiéticos falando: 'você quer ficar assim?'. Deixem eu viver a minha vida. Parem de falar do meu rosto, não tem nada demais. E se tivesse, o problema é meu”, disse a cantora.

“O rosto é meu, e eu deixo como quiser. Se eu quiser ficar parecendo o Fofão, eu vou ficar. Quem não estiver gostando, não precisa olhar. Não entre na minha rede social e não olhe”, finalizou Gretchen, visivelmente irritada com todo o burburinho que está acontecendo.