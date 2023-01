Novo visual! Isis Valverde surge com o cabelo mais claro

Isis Valverde encanta ao exibir a nova cor do seu cabelo após ida a um salão de beleza

A atriz Isis Valverde está com novo visual! Nesta terça-feira, 31, a estrela foi a um salão de beleza para renovar a cor dos seus fios e exibiu o resultado nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, a beldade apareceu com o cabelo em um tom de castanho iluminado e mais claro do que o que costuma usar. Nas imagens, ela surgiu exibindo os fios com várias poses na frente da lente da câmera.

Vale lembrar que Isis Valverde está longe das novelas desde que atuou em Amor de Mãe, da Globo, que foi exibida entre 2019 e 2021. Em agosto de 2022, a atriz se despediu da Globo após cerca de 17 anos de parceria. Ela e a emissora encerraram o contrato fixo e ela refletiu sobre isso em uma carta aberta nas redes sociais.

"Nunca pensei que estaria pronta pra essa 'carta aberta'. Mas, a vida segue e com ela novos caminhos se abrem e avançamos! Aquele lugar escondido em meio a pedras gigantes, magia, árvores e cascatas, se transformou em uma casa, uma família, uma escola pra mim. Um lugar onde cresci em segurança! Naquela casa fiz amigos, construí afetos e colhi bons frutos. Foram dezessete anos ao lado de vocês, anos de aperfeiçoamento e amadurecimento da minha arte, que ainda tem um longo caminho a percorrer. Hoje, só tenho palavras para agradecer!", afirmou ela.

"Mas, esse texto não é um adeus e sim um “até breve”, as portas sempre estarão abertas para novas histórias. Esse foi apenas um capítulo da nossa jornada. Que venham os próximos! Gratidão!!! Ass: Sua menina, Isis", concluiu.