Nora de Faustão, Schynaider Moura, exibe novo visual em evento e esbanja beleza

Modelo Schynaider Moura surgiu com os cabelos mais iluminados em evento e se destacou com beleza

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 09h10

A modelo Schynaider Moura (33), namorada do filho de Faustão (72), mostrou seu novo visual em um evento!

Nesta quarta-feira, 11, a amada de João Guilherme Silva (18) marcou presença no lançamento do livro Cais, do fotógrafo Aderi Costa, e esbanjou beleza.

Antes de ir para a livraria no bairro de Pinheiros, em São Paulo, Schynaider Moura passou em um salão de beleza conceituado e clareou os fios.

Com as madeixas arrumadas, a modelo surgiu deslumbrante e cheia de estilo com um look branco e preto para prestigiar o fotógrafo que colocou um registro dela no livro.

No início do ano, Schynaider Moura e João Guilherme Silva assumiram namoro. Na época, a diferença de idade do casal deu o que falar.

Veja o novo visual de Schynaider Moura:

Fotos: Lucas Ramos / AgNews