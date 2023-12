Noivo de Larissa Manoela manda recado em novo penteado: ‘Tem mesmo’

Noivo de Larissa Manoela, André Luiz Frambach destaca relacionamento em recado bem direto em corte de cabelo diferentão

Noivo da atriz Larissa Manoela, o ator André Luiz Frambach fez um corte de cabelo inusitado. O artista decidiu mandar um recado bem direto e relacionado com seu noivado ao mudar o seu visual.

O rapaz deixou os fios de cabelo mais curtos nas laterais da cabeça e decidiu escreveu uma mensagem. Ele escreveu: “Tenho dona”. Porém, ele contou que o corte foi feito para seu trabalho no cinema.

“Quer entender o porquê desse cabelo? Então corre pro cinema para ver Tá Escrito - O Filme. Tá lindo demais, e com muita aventura, magia… Bora!”, disse ele.

Ao ver o corte de cabelo dele, Larissa reagiu nos comentários. “Meu amor, te amo muito. E tem mesmo, beijos”, brincou.

Silvia Abravanel brigou com mãe de Larissa Manoela

A apresentadora Silvia Abravanel revelou em uma entrevista inédita que teve uma discussão com Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela. Tudo teria acontecido quando ela descobriu que a pequena vivia uma vida de adulta.

“Eu conheci a Larissa muito pouco porque ela já entrou para as novelas, não esteve na linha de show. O único contato que eu tive com a mãe dela foi um momento muito pesado, porque eu sempre cuidei muito das crianças e da imagem que elas passavam para as outras crianças, a gente tem essa responsabilidade", iniciou ela ao podcast Bagaceira Chique, apresentado por Luciana Gimenez.

A filha de Silvio Santos declarou que não achava o comportamento da jovem adequado. "E ai eu tive que chamar o diretor da novela e chamar os pais da Larissa, e não lembro se o marido da Silvana estava, e falei: ‘olha, não é aceitável que sua filha com 11 anos de idade propague em internet que ela dorme de conchinha com o namorado dela’. Na época, ela fez questão de divulgar isso na internet”. Saiba mais aqui.