Noiva de Luan Santana impressiona ao exibir corpão em cliques de biquíni: "Perfeição"

Izabela Cunha, noiva de Luan Santana, chamou a atenção dos internautas ao exibir seu corpão sarado na praia

Izabela Cunha (27), noiva do cantor Luan Santana (31), impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo sua beleza na praia.

Nos cliques publicados no feed do Instagram nesta quarta-feira, 1º, a influenciadora digital mostrou sua barriga sarada ao usar um biquíni fio-dental florido, e uma saída de praia com a mesma estampa enquanto fazia várias poses. "Sou mais feliz assim", afirmou ela na legenda da publicação.

As fotos chamou atenção dos internautas, que encheram o post de curtidas e elogios. "Eu amei essas fotos", disse uma seguidora. "Você é maravilhosa", escreveu outra. "O Luan tem sorte, viu", comentou uma fã. "Que mulher", se derreteu mais uma. "Perfeição existe e é você, Izabela", afirmou uma admiradora.

Confira as fotos de Izabela Cunha de biquíni na praia:

Declaração de aniversário

Recentemente, Izabela completou 27 anos, e Luan Santana fez questão de comemorar a data especial na internet. Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou duas fotos ao lado da aniversariante do dia e se declarou para ela.

"É muito difícil às vezes falar sobre mim, mas falar de você é fácil. Acho que é assim quando a gente ama. E eu amo sua alma, seus humores e até as fraquezas, que todo mundo tem. Mas ninguém tem uma boca tão gostosa e tão macia de beijar, ninguém tem o corpo mais lindo, ninguém tem o cabelo mais cheiroso", disse o artista em um trecho da homenagem.

