No Maranhão, Laís Caldas esbanja corpão escultural ao usar biquíni estiloso

Laís Caldas arrancou elogios do público ao esbanjar beleza em cliques feitos nos Lençóis Maranhenses

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 13h54

Nesta sexta-feira, 1, Laís Caldas (30) decidiu usar suas redes sociais para esbanjar toda sua beleza.

A médica publicou uma série de cliques onde ela aparece curtindo os Lençóis Maranhenses, em um dia ensolarado, enquanto usava um biquíni estiloso, com estampa xadrez, que realçava as curvas esculturais de seu corpo.

A ex-BBB ainda fez questão de exibir um momento romântico que viveu com o namorado, Gustavo Marsengo (31), enquanto eles mergulhavam em uma das lagoas com águas cristalinas do local.

Na legenda, Laís se despediu do Maranhão: "Último dia nesse paraíso! Os lençóis maranhenses são simplesmente perfeitos. Gratidão por tudo!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Perfeita demais!", disse um. "Sensacional", falou outro. "Beleza demais da conta!", escreveu ainda um terceiro.

Confira os cliques arrasadores de Laís Caldas curtindo os Lençóis Maranhenses: