No mar, Daniela Albuquerque se destaca com corpaço escultural

Apresentadora Daniela Albuquerque compartilhou fotos curtindo mar perto de seu barco e chamou a atenção com sua boa forma

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 14h52

A apresentadora Daniela Albuquerque (39) encantou com novas fotos no mar!

Nesta terça-feira, 25, a jornalista publicou mais cliques curtindo seu barco em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e chamou a atenção ao surgir de biquíni.

Com o modelo cheio de estilo, Daniela Albuquerque ostentou suas curvas torneadas enquanto se divertia com a água.

"Só agradecer Sorrir faz bem pra alma. Minha gargalhada é algo que eu amo em mim. Quem convive comigo sabe bem disso. As vezes eu dou risada da minha própria gargalhada. Quem é assim?", disse na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios para a apresentadora da RedeTV!. "Perfeita", admiraram os fãs. "Sorriso lindo que contagia", observaram outros.

Ainda nos últimos dias, Daniela Albuquerque encantou ao surgir em seu barco com a família e combinando look com as filhas.

Veja as fotos de Daniela Albuquerque no mar: