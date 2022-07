No estilo cowgirl, Gabi Martins posa com look all black: "Perfeita"

Cantora e ex-BBB Gabi Martins surpreendeu com a beleza ao compartilhar a produção impecável para um show

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 10h59

A cantora e ex-BBB Gabi Martins (25) usou as redes sociais para compartilhar uma série de cliques esbanjando beleza.

Através do seu perfil no Instagram, Gabi compartilhou uma série de fotos mostrando a produção para cantar na festa de Deolane Bezerra, que aconteceu em São Paulo nesta semana.

Nas fotos postadas nas redes sociais, Gabi surgiu seguindo o estilo cowgirl moderna, com um look all black e uma produção impecável.

Não demorou para os fãs de Gabi Martins marcarem presença nos comentários da publicação: "Perfeita", comentou um seguidor. "Você está um espetáculo", disse outro. "Um arraso", ressaltou o terceiro.

Veja o look arrasador de Gabi Martins:

Gabi Martins realiza o sonho de cantar na Festa do Peão de Barretos

A cantora Gabi Martins (25) é presença confirmada na Festa do Peão de Barretos. A estrela vai realizar o seu sonho de cantar no evento com show no dia 26 de agosto, à 1h30 da manhã. O momento promete ser um marco na carreira da artista, que está empolgada para animar o público da festa.

“Eu estou muito feliz. É a realização de um sonho fazer parte deste evento. Estou muito emocionada com esta confirmação. Agosto chega com o lançamento de 'Vou Te Dar Trabalho' e Barretão”, disse ela.