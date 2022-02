No Dia de Iemanjá, Duda Reis arranca elogios dos fãs com álbum de fotos no mar: ''A sereia mais linda''

Atriz Duda Reis celebrou o 'Dia de Iemanjá' nas redes sociais e encantou os seguidores com sequência de registros em praias

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 12h41

Duda Reis (20) foi uma das famosas que saudaram Iemanjá nesta quarta-feira, 02!

A atriz abriu álbum de fotos no mar e comemorou a data especial em homenagem à senhora de todas as cabeças.

Em seu feed no Instagram, a loira compartilhou sequência de imagens encantadoras em que aparece de biquíni à beira-mar e dentro d'água. Na legenda, Duda Reis escreveu apenas"02.02.2022. Odoyá", com alguns emojis.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à gata. "A sereia mais linda", disse uma. "Ai, meu Deus ainda bem que eu tava sentada, se não eu caia vendo essa beleza toda", brincou outra."Tão perfeita que parece ser de outro mundo", babou uma terceira. "Que sereionaaaa! Axé, Maria Eduarda! Odoyá", disse mais uma em mensagem deixada na postagem.

Carolina Dieckmann (43) também prestou homenagem no Dia de Iemanjá. A loira postou uma imagem de sereia que fez para a amiga, Preta Gil (47) e escreveu: "2-2-22. Salve, salve, deusa do mar! Essa imagem foi feita por mim especialmente pra @pretagil, que me pediu uma Iemanjá negra e eu aproveitei pra deixar a tela bem colorida pra abençoar a dona com toda alegria…".

Leticia Spiller (48) fez questão de saudar a Rainha do mar na web. "Salve a nossa mãe Yemanjá! Mãe das mães, dos filhos dos filhos, das filhas das filhas. Lava e leve embora toda dor em suas ondas de mar. Guarda e protege nosso tesouro. Deusas e Deuses. Odoyá! Axé!", disse a famosa em seu perfil em rede social ao postar clique usando look branco na areia da praia.

Duda Reis está vivendo affair com ex de Larissa Manoela

Recentemente, Duda Reis foi flagrada aos beijos com o ator André Luiz Frambach (24). A influenciadora digital Rafaella Cunha (24), que é ex-namorada de André e era amiga de Duda, fez um desabafo e revelou estar decepcionada com a atriz.

Confira as fotos de Duda Reis no mar: