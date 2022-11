No Catar, mulher de Thiago Silva chama atenção ao ostentar corpo sarado de biquíni

Belle Silva, mulher de Thiago Silva, impressionou os fãs ao exibir seu corpo sarado em cliques de biquíni na praia

Belle Silva (35), mulher do jogador da Seleção Brasileira Thiago Silva (39), chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques de biquíni.

A influenciadora digital, que está no Catar, aproveitou o dia ensolarado deste sábado, 26, para ir à praia, e exibiu seu corpo sarado ao fazer várias poses na areia. "Um pouco de exposição da figura", disse ela na legenda da publicação.

Os internautas ficaram impressionados com a beleza de Belle, e encheram o post de elogios. "Maravilhosa é ela", escreveu uma seguidora. "Tá muito musa", comentou outra. "Muito linda", falou mais uma.

Bandeira confiscada

Na última quinta-feira, 24, Belle Silva teve sua bandeira do Brasil confiscada na entrada do estádio Lusail, no Catar. A influenciadora digital relatou a experiência que vivenciou em seus stories no Instagram. Segundo a mulher do jogador Thiago Silva, o acessório foi confiscado pelos seguranças por ser fora do tamanho padrão permitido, e deixado em um armário para ela retirar no fim da partida.

"As pessoas estão preocupadas com cerveja fora do estádio, que não tem, eu preocupada só com informação. Não deixaram a gente entrar com a nossa bandeira, que era grande. Deram o papel do locker pra gente, fomos buscar, e está tudo fechado. Já fomos em dois lugares e não deixam a gente passar", desabafou ela.

