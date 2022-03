No camarim, Viih Tube dá show de rebolado só com roupa íntima e leva web à loucura

Ex-BBB Viih Tube ostenta corpão escultural durante troca de roupa no camarim e ganha elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 15/03/2022, às 13h00

Na última segunda-feira, 15, Viih Tube (21) levou os internautas à loucura ao compartilhar um registro ousadíssimo no camarim.

Enquanto se produzia para curtir sua festa, a Barraca do Beijo, a influenciadora apareceu vestindo apenas roupas íntimas e rebolando ao som de Vermelho, sucesso de Gloria Groove (27).

“Achei esse vídeo aqui na galeria, eu me arrumando e jogando a raba, me achando no dia da minha festa da Barraca do Beijo, e eu ainda não podia mostrar pra vocês que eu tava loira e tava me coçando pra mostrar”, revelou ela na legenda do post.

Logo os comentários foram tomados por uma enxurrada de elogios. “Linda demais”, disse um. “Perfeita”, declarou outro. “Mulherão”, disparou mais um.

Recentemente, a ex-BBB chamou atenção da web ao aparecer com um look impecável para a festa de seu affair, Lipe Ribeiro (30).