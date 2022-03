Nicole Bahls renova o visual e impressiona com resultado

Modelo Nicole Bahls mudou o corte dos cabelos e encantou ao exibir como ficou

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 10h52

A modelo Nicole Bahls (36) está com os cabelos diferentes!

Nesta quinta-feira, 10, a ex-panicat compartilhou fotos com seu cabeleireiro para mostrar a mudança e encantou ao exibir o resultado.

Com os fios mais curtos e iluminados, Nicole Bahls surgiu deslumbrante com o novo corte. "Bom dia flor do dia hoje acordei de visual novo", disse ela na legenda.

Nos comentários, os seguidores aprovaram a mudança e logo a encheram de elogios. "Amei", falaram. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda recentemente, Nicole Bahls roubou a cena na rede com um clique de biquíni. A famosa também encantou ao publicar uma foto rara com a mãe.

Veja o novo visual de Nicole Bahls: