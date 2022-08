Nicole Bahls esbanja beleza ao postar cliques de biquíni rosa: "Perfeita"

A modelo Nicole Bahls arrancou suspiros dos seguidores ao exibir seu corpo escultural em cliques de biquíni

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 18h40

Nicole Bahls (36) arrancou suspiros dos seguidores ao esbanjar toda sua beleza nas redes sociais. Na tarde desta quarta-feira, 17, a modelo chamou a atenção ao exibir sua barriga sarada ao compartilhar em seu perfil no Instagram algumas fotos usando um biquíni rosa, uma canga e um boné da mesma cor.

A publicação da ex-panicat rapidamente recebeu várias curtidas e elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Deusa perfeita", escreveu outra. "Toda barbiezinha", falou um internauta. "Que mulher linda", afirmou uma fã.

Vale lembrar que Nicole está solteira desde o término de seu casamento com Marcelo Bimbi (37). A relação deles chegou ao fim no ano passado, após sete anos. Recentemente, o ex-A Fazenda participou do 'Famacast', podcast do programa TV Fama da emissora RedeTV!, e comentou sobre seu relacionamento com a ex-esposa.

No bate-papo, ele contou que fez uma viagem a trabalho e ficou 20 dias sem falar com a então esposa. "Fui muito covarde de não conversar com ela, de não falar: 'Eu não aguento mais, não estou bem', porque na relação você só pode fazer alguém feliz, se você estiver bem. Já tinham acontecido alguns problemas comigo e fui imaturo", comentou ele em um trecho da conversa.

Confira as fotos de Nicole Bahls de biquíni:

Reprodução/Instagram

Reprodução/Instagram

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!