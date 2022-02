Nicole Bahls é clicada com biquíni rosa fininho e atrai muitos olhares na praia

Modelo Nicole Bahls é clicada com biquíni rosa fininho em novo ensaio fotográfico produzido na praia

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 08h53

Conhecida por suas participações de sucesso nos programas Pânico e A Fazenda, a modelo Nicole Bahls (36) recentemente atraiu olhares na praia.

Nos Stories do Instagram, a beldade mostrou para os fãs virtuais que ela participou de um novo ensaio fotográfico que foi produzido pertinho do mar.

Toda maquiada e caprichando no carão, a morena ostentou as curvas e o shape sarado com um biquíni rosa fininho, que exaltava as suas curvas.

Garota-propaganda de várias marcas em mercados distintos, Nicole Bahls segue em alta nas redes sociais e nas publicidades pela internet.

Veja as curvas da Nicole Bahls!