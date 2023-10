Nicolas Prattes quase mostra demais ao usar bermuda no limite

Protagonista da novela Fuzuê, da Globo, Nicolas Prattes exibe o seu corpo definido ao aparecer só de bermuda no limita em novo vídeo

O ator Nicolas Prattes agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 9, ao exibir toda a sua beleza em um novo vídeo. Desta vez, o artista apareceu sem camisa e só de bermuda no limite ao posar no espelho do elevador após o seu treino do dia.

Nas imagens, o rapaz deixou à mostra o seu corpo definido e o abdômen com gominhos enquanto se exibia no espelho. Tanto que os fãs foram à loucura e deixaram comentários ousados. “O caminho para a felicidade bem ali”, disse um seguidor. “Depois a gente infarta e ninguém sabe o porquê”, brincou outro.

Atualmente, ele interpreta o personagem Miguel na novela Fuzuê, trama das 7 da Globo.

Nicolas Prattes curte passeio com a namorada

Recentemente, ator Nicolas Prattes aproveitou uma noite de folga para curtir um passeio com a namorada, Luiza Caldi, que é ex-bailarina do programa Faustão na Band. Os dois foram flagrados durante um jantar romântico no Rio de Janeiro.

Eles foram vistos chegando ao restaurante e também aos beijos enquanto estavam sentados à mesa.

Há pouco tempo, os dois viajaram juntos para Leopoldina, no interior de Minas Gerais, após o fim das gravações de Todas As Flores. Nas redes sociais, ele se declarou à amada. "Luiza, eu sempre repasso na cabeça a nossa primeira troca de olhar. A primeira conexão. Nessa vida é besteira viver sem amor. Eu agradeço, porque o meu é você. Obrigado, minha dupla!", escreveu o ator.

Fotos: Adão / AgNews