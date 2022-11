Neymar faz novo procedimento estético no rosto: "Pele de bebê"

O jogador do Paris Saint German, Neymar Jr. decidiu passar por alguns procedimentos para renovar o visual

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 18h13

Recentemente, Neymar (30) surpreendeu os seguidores ao aparecer na web realizando mais um procedimento estético no rosto.

O jogador do Paris Saint German marcou presença na clínica da Dra. Julianna Neiva para realizar outra etapa do tratamento facial que está fazendo.

No perfil de seu Instagram, a Dra. compartilhou um vídeo onde aparece ao lado craque e ele dispara. "Mantendo o tratamento com a Dra Juliana. Pele de bebê", disse Neymar.

Na legenda do vídeo a dermatologista escreveu."Dia de cuidar do amigo super craque @neymarjr, dando sequência ao nosso plano de tratamento com ênfase na copa do mundo. Um orgulho ver o resultado que construímos ao longo dos anos, sempre com naturalidade e saúde. E assim, individualizando o tratamento, associando com estilo de vida e tecnologia que pratico o meu conceito da beleza integrada!"

Imediatamente, os seguidores de Neymar rasgaram elogios nos comentários. “Eu também quero pele de bebê ”, escreveu um seguidor. “cada dia mais lindo”, escreveu outra fã.

VEJA O VÍDEO DE NEYMAR: