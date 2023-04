Nas Maldivas, Sthefany Brito ostenta corpaço em clique de maiô: "Perfeita"

A atriz Sthefany Brito está curtindo uma viagem romântica ao lado do marido, o empresário Igor Raschkovscky

Sthefany Brito (35) está curtindo alguns dias de descanso nas Maldivas ao lado do marido, o empresário Igor Raschkovscky, e dividiu alguns registros do seu primeiro dia na ilha.

No feed do Instagram, a atriz publicou um vídeo em que aparece no avião a caminho do local paradisíaco. "E de repente… Maldivas!!!! Nem acredito que estamos aqui, na viagem dos sonhos!!!!", celebrou ela.

Em outra postagem, a artista surgiu ostentando suas curvas impecáveis ao apostar em um maiô estampado para se refrescar no mar ao lado do amado. "Primeiro dia no paraíso na Terra!!! #maldivas", escreveu Sthefany, que viajou sem o filho, Enrico (2), que ficou no Brasil com os avós.

Os cliques chamou a atenção dos internautas, que encheram a postagem de elogios. "Que maravilha", disse uma seguidora. "Casal top, tem que aproveitar esse momento a sós", comentou outra. "Lindos, boas férias", desejou uma fã. "Perfeita", elogiou mais uma.

Confira as fotos de Sthefany Brito nas Maldivas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Rara aparição com o marido

Discreta em relação à vida pessoal, a atriz Sthefany Brito aproveitou para curtir um passeio a dois com o marido, o empresário Igor Raschkovsky. A estrela foi flagrada com o amado na saída de um restaurante em um shopping no Rio de Janeiro. De mãos dadas, os dois foram fotografados na saída do local. Para o passeio com o amado, a atriz apostou em um look com calça e jaqueta jeans e camiseta verde.

