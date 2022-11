Namorado de Juju Salimeni aperta o bumbum GG dela em novo ensaio

Juju Salimeni faz ensaio fotográfico ousado com o namorado, Diogo Basaglia: 'Estamos em paz'

A musa fitness Juju Salimeni (36) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma foto ousada com seu namorado, Diogo Basaglia (27). Os dois apareceram em clima de romance em um novo ensaio fotográfico de casal.

Na foto, Juju apareceu com um body fio-dental preto e de frente para o amado. Tanto que o bumbum dela ficou à mostra e o rapaz aproveitou para colocar a 'mão boba' no corpo curvilíneo da namorada.

Na legenda, a estrela disse: “E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós...”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

Aliança de compromisso de Juju Salimeni

O fisiculturista Diogo Basaglia (26), namorado da modelo Juju Salimeni (35), decidiu compartilhar os detalhes da aliança de compromisso que usa com a influenciadora e mostrou que não economizou nadinha na escolha do acessório.

Através do Instagram Stories, ele mostrou detalhes do acessório prateado da Tiffany & Co, uma das principais joalherias do mundo. "É exatamente essa. [...] tem esses diamantes pequenos. Já a minha é toda lisa, padrão", disse ele, ao postar uma foto da joia nas redes sociais.

De acordo com o site oficial da marca, o anel custa R$ 10.850 reais e tem diamantes com lapidação brilhante em platina e uma largura de 3mm. Além disso, tem o nome da joalheria gravado na peça.