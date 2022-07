Namorada de Neymar, Bruna Biancardi posa com top branco em fotos: "Perfeita"

A namorada de Neymar, influenciadora Bruna Biancardi, posou belíssima em cliques de top e encantou internautas

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 11h34

Nesta quarta-feira, 13, a influenciadora Bruna Biancardi (28), que é namorada de Neymar Jr (30), usou as redes sociais para compartilhar fotos belíssimas.

Em seu perfil no Instagram, Bruna compartilhou uma série de fotos mostrando um look casual belíssimo, com um top branco e calça jeans.

Na legenda do post, a namorada de Neymar aproveitou para desejar um bom dia ao seus seguidores, e não demorou para os amigos e fãs de Bruna marcarem presença nos comentários da publicação.

Gabi Martins (25) aproveitou o espaço para enaltecer a beleza da amiga: "Lindona", destacou. "Lindaaaa", destacou a maquiadora Priscilla Lessa, seguida por um fã da influenciadora que escreveu: "Perfeita demais".

Confira as fotos de Bruna Biancardi: