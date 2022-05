Naiara Azevedo exibe corpaço em look coladinho com cropped

Cantora Naiara Azevedo surgiu estilosa com mais um de seus looks e foi elogiada pelos fãs

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 09h16

A cantora Naiara Azevedo (32) roubou a cena com mais um de seus looks do dia estilosos e com um toque sensual!

Nesta quinta-feira, 26, a ex-BBB compartilhou uma foto usando uma roupa toda branca e chamou a atenção ao exibir uma silhueta impecável nas peças claras.

De cropped, Naiara Azevedo deixou à mostra sua barriga chapada. "Hoje tem show em TURVELÂNDIA-GO. E eu já estou por aqui. Vai sair de casa hoje?!?!?", escreveu ela na legenda.

Ao surgir fazendo carão, a famosa logo arrancou elogios dos fãs. "Arrasando no look como sempre", disseram. "Meu deus como é linda", exclamaram outros.

Ainda nos últimos, Naiara Azevedo impressionou ao exibir seu bumbum empinado em um look coladíssimo de frio.

Naiara Azevedo surge deslumbrante com look do dia branco; veja: