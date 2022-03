Naiara Azevedo exibe barriga trincada ao surgir de biquíni tomando sol e arranca elogios: ''Nanacita perfeita''

Cantora Naiara Azevedo, terceira eliminada do BBB 22, ostentou suas curvas perfeitas ao posar renovando o bronzeado de biquíni

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 09h08

A cantora Naiara Azevedo (32) roubou a cena na web no domingo, 06!

A sertaneja recebeu uma enxurrada de elogios dos seguidores ao exibir sua beleza em registro de biquíni publicado em seu feed no Instagram.

Aproveitando o dia de sol para renovar o bronzeado, a terceira eliminada do BBB 22 posou usando um biquíni verde limão e mostrou seu corpaço escultural. Usando boné com a frase: "devendo e luxando" e óculos escuros, ela chamou atenção pelo shape impecável.

"Tô por aqui tomando um sol e você?", escreveu Naiara Azevedo na legenda da publicação.

Os fãs destacaram a beleza da gata nos comentários do post, que rendeu muitas curtidas. "Nanacita perfeita", disse uma. "Que mulherão, hein!", exaltou outra. "Meu deus, como você é perfeita", se derreteu uma terceira. "Com saudades de te ver no BBB", lamentou mais uma sobre a eliminação de Naiara do BBB 22.

Naiara Azevedo lança single com Marília Mendonça

Recentemente, Naiara Azevedo lançou a música 50%, em parceria com nossa eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021), após polêmica com a família da cantora, e celebrou o sucesso da canção em poucos horas após a divulgação. "Mais de 2,5 milhões de visualizações em 24 horas. Vocês são incríveis!!!! Continuem ouvindo!!!! Curtindo!!!! E compartilhando!!! #50%", disse a artista, que recentemente comemorou 7 milhões de seguidores no Instagram.

Confira o registro de Naiara Azevedo de biquíni: