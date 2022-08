Na reta final da gravidez, Isabella Scherer muda o visual

Grávida de gêmeos, Isabella Scherer compartilhou o resultado do novo visual no final da gravidez

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 13h38

Isabella Scherer (26) resolveu dar uma repaginada no visual antes da chegada dos filhos gêmeos. Após dias na dúvida se cortava ou não o cabelo, a atriz optou por mudar o look.

Pelos Stories do Instagram, a vencedora do Masterchef compartilhou o resultado e arrancou elogios dos fãs.

Antes do nascimento do Bento e Mel, ela apostou nos cabelos curtos a cima dos seios e franja abaixo dos olhos.

Recentemente, Isabella Scherer relatou para os seus seguidores que está sofrendo com dificuldades para descansar. "Dormi quatro horas hoje. Horrível demais. E não consigo mais dormir", lamentou ela ao compartilhar um registro com uma "cara de sono" no Instagram Stories.

ISABELLA SCHERER RELEMBRA INTERNAÇÃO DURANTE A GRAVIDEZ

Isabella Scherer (26) participou do podcast Uma Mãe Amiga e durante o bate-papo ela relembrou um momento difícil que passou durante a 29ª semana de gestação. A atriz está à espera dos gêmeos, Mel e Bento, fruto de seu relacionamento com Rodrigo Calazans (37), e no depoimento ela contou que durante a internação começou a sentir contrações de treinamento.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!