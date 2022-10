Na praia, Sheila Mello ostenta curvas perfeitas ao surgir de biquíni: "Surra de beleza"

A dançarina Sheila Mello impressionou os seguidores ao exibir seu corpo escultural em clique de biquíni

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 19h55

Sheila Mello (44) elevou à temperatura das redes sociais nesta terça-feira, 4, ao exibir suas curvas perfeitas.

Na imagem publicada no feed do Instagram, a dançarina compartilhou uma foto em que aparece usando um biquíni estampado, enquanto curtia o dia ensolarado na praia. "Sobre ser feliz de frente pro mar", disse ela na legenda da publicação.

A foto da loira arrancou elogios dos seguidores. "É perfeita demais", disse uma internauta. "Surra de beleza", escreveu outra. "Essa mulher é linda demais", comentou uma seguidora. "Essa mulher passa todos os limites da perfeição!", afirmou uma fã.

Recentemente, Sheilla esbanjou sensualidade ao surgir com um decote poderoso nas redes sociais. A loira apareceu com um body decotadíssimo e justo ao corpo, que ressaltou as curvas impecáveis dela, durante um ensaio fotográfico. Além disso, ela completou o visual com uma calça jeans estilosa.

Confira o clique de Sheila Mello de biquíni na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)

