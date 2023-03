Na praia, Jade Picon puxa biquíni minúsculo até o limite

Jade Picon deu uma ajeitadinha no biquíni mínimo depois de mergulhar na praia

Jade Picon (21) já compareceu ao seu treino na manhã desta quarta-feira, 06, com um biquíni preto de tirar o fôlego. A gata frequenta a orla da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro diariamente para praticar futevôlei, garantir o bronze, tomar uma água de coco e renovar as energias com um mergulho nos mares cariocas antes de iniciar suas tarefas do dia.

Durante a rotina de exercícios, Jade escondeu parte do corpo com um cropped de manga longa branco, além de manter a discrição com um boné e óculos escuros durante o jogo. Mesmo assim, a ex-BBB foi flagrada em alguns cliques provando que o corpaço sarado é fruto de um treino pesado.

Jade Picon na praia - Foto: Fabrício Pioyani/AgNews

Já o look escolhido para o pós-treino deixou os banhistas ao redor babando! Jade apostou em um biquíni preto com a parte de cima minúscula, no modelo de meia taça, com destaque para o decote ousado. Já na parte de baixo, a intérprete de Chiara, em ‘Travessia’, novela da Globo, optou por uma calcinha preta, que a gata levantou até o limite depois do treino.

Jade Picon puxa biquíni até o limite - Foto: Fabrício Pioyani/AgNews

Jade Picon puxa biquíni até o limite - Foto: Fabrício Pioyani/AgNews

Jade Picon se emociona ao relembrar saída do BBB:

Um ano após sua eliminação do Big Brother Brasil, Jade Picon decidiu abrir o coração e teve uma conversa sincera sobre sua trajetória recente, porém marcante, nas telinhas dos brasileiros.

"Até o pescoço está molhado de lágrimas, meu Deus do céu. Que situação [risos]. É de felicidade, é bom eu já explicar. Ai, estou feliz, porque a vida é um processo e quando você vê um progresso, é de se comemorar. Faz um ano que eu fui eliminada [do BBB] e é muito doido pensar quanta coisa acontece em um ano e como louca da cabeça eu sou de aceitar as loucuras da vida", começou Jade, que também falou sobre as críticas negativas que recebeu ao longo da carreira.