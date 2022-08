Na praia, Gracyanne Barbosa dispensa o sutiã e usa biquíni fininho

Gracyanne Barbosa surge de topless e esconde sua intimidade com as mãos nos bastidores de novo trabalho

A musa fitness Gracyanne Barbosa exibiu o seu corpo musculoso em um novo vídeo nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 29, ela ostentou sua boa forma ao aparecer de topless nos bastidores de um novo trabalho na praia.

Nas imagens, a beldade apareceu sem a parte de cima do biquíni e escondendo os seios com as mãos ao posar só de calcinha fio-dental e toalha na cabeça. Gracyanne deixou à mostra sua barriga trincada e as curvas impecáveis ao ser registrada enquanto posava para as fotos.

“Um pouquinho de job antes de entrar no mood férias”, disse ela na legenda.

Gracyanne Barbosa viraliza com vídeo fazendo alongamento ousado

Nos últimos dias, Gracyanne Barbosa causou com mais um vídeo se exercitando. Dessa vez, ela apareceu se alongando de uma forma inusitada e deu o que falar. De cabeça para baixo, a esposa do cantor Belo apareceu esticando bem as pernas e com elas abertas deixou sua parte íntima em evidência. Vestindo apenas calcinha e top, a famosa causou ao exibir suas curvas saradas quase nuas.

"É tesouro na terra. Brincadeiras a parte, isso faz parte do treino de Flex com @_celinaleon_ , gratidão por me ajudar a evoluir", brincou ela ao surgir fazendo a pose inusitada e praticamente impossível para a maioria das pessoas.

Após a repercussão do vídeo ousado, o cantor Belo resolveu se pronunciar e surpreendeu ao falar que aquilo "é prejuízo". "Eu não olho pro lado não! É prejuízo, eu te amo tudao", declarou ele.

