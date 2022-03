Na praia, Cristiana Oliveira exibe boa forma e arranca suspiros de biquíni listrado

Aos 58 anos, atriz Cristiana Oliveira exibe boa forma de biquíni em praia no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 14h27

Longe da folia, a atriz Cristiana Oliveira (58) teve um Carnaval neste ano repleto de sol, calor e passeios na praia.

Nas redes sociais, a eterna Juma Marruá da primeira versão da novela Pantanal (1990) postou algumas fotos bem poderosas nas quais foi clicada pertinho do mar.

Com um biquíni listrado, a famosa de 58 anos de idade comprovou que ela continua com tudo super em cima. "Brincando com filtros!", legendou ela que mostrou a sua boa forma para os seguidores.

Na região da Praia do Dentista, no Rio de Janeiro, a atriz Cristiana Oliveira arrasou ao aproveitar momentos junto da natureza em pleno verão carioca.

Veja o corpão da Cristiana Oliveira!